Moederbedrijf Essent verwacht minder winst door lagere tarieven

E.ON, het bedrijf achter energieleveranciers Essent en Energiedirect.nl, verwacht een verslechtering van de marktomstandigheden in het laatste kwartaal van dit jaar. Volgens het Duitse concern komt dat door de lagere prijzen die zijn doorgevoerd bij zijn onderdeel dat energie levert aan huishoudens. E.ON meldde in het derde kwartaal daarom minder winst te hebben gemaakt en minder te hebben verdiend aan het leveren van energie.

Door de verschillen tussen in- en verkoopprijzen van energie verwacht E.ON ook dit kwartaal minder te gaan verdienen. “We hebben onze belofte aan onze klanten gehouden. Recent hebben we prijsverlagingen ingevoerd voor elektriciteit en gas voor miljoenen klanten”, zegt financieel bestuurder Marc Spieker.

In januari tot en met september verdiende E.ON meer dan 69,2 miljard euro aan het leveren van energie, 15 procent minder dan in de eerste negen maanden van vorig jaar. De winst was flink lager met bijna 1,4 miljard euro. Dat scheelt 69 procent vergeleken met januari tot en met september 2022. Voor het hele jaar verwacht het energiebedrijf wel nog steeds een winst tussen de 2,7 en 2,9 miljard euro.