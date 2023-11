Koerssprong Adyen helpt AEX aan winst, AMG keldert na cijfers

De AEX-index op het Damrak wist donderdag te herstellen van een lagere opening. Dat kwam door een forse koerssprong van Adyen. Het betaalbedrijf schoot na een vertraagde opening met ruim een derde omhoog en trok de Amsterdamse hoofdindex uit het slop. Beleggers stortten zich weer massaal op het aandeel na een goed ontvangen kwartaalupdate.

Adyen kwam afgelopen zomer nog onder zware koersdruk te staan na tegenvallende resultaten en beloofde aandeelhouders meer informatie te verschaffen in een poging het vertrouwen terug te winnen. Het Amsterdamse bedrijf, dat betaaltransacties afhandelt voor bedrijven als McDonald’s en Hennes & Mauritz (H&M), hield daarvoor woensdag een beleggersdag in San Francisco en gaf daarbij ook voor het eerst een kwartaalupdate.

Analisten waren over het algemeen te spreken over de update, waarmee het bedrijf weer wat “geruststelling” bood over zijn activiteiten. Ook werd het aandeel door verschillende analisten weer van de verkooplijst gehaald. Een aandeel Adyen kost nu ongeveer 900 euro. Voor de koersval in augustus die volgde op de teleurstellende halfjaarcijfers, kostte een aandeel nog rond de 1500 euro.

De AEX-index noteerde rond 10.00 uur 0,8 procent hoger op 740,60 punten. Staalconcern ArcelorMittal stond onderaan met een min van 1,3 procent na tegenvallende resultaten. De MidKap won 0,1 procent tot 821,77 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. Parijs klom 0,3 procent.

In de MidKap raakte metalengroep AMG bijna een vijfde aan beurswaarde kwijt. Het bedrijf verlaagde opnieuw zijn jaarverwachtingen, na een daling van de omzet en winst in het derde kwartaal. Het aandeel werd 27 procent lager gezet.

De resultaten van SBM Offshore vielen wel in de smaak bij beleggers. De maritiem dienstverlener schroefde zijn verwachtingen voor de omzet en het resultaat voor het hele jaar op en steeg 4,5 procent. Ook de resultaten van postkluisjesbedrijf InPost (plus 2,2 procent) en logistiek vastgoedinvesteerder CTP (plus 1,6 procent) werden goed ontvangen.

De euro was 1,0699 dollar waard, tegen 1,0709 dollar een dag eerder. De olieprijzen krabbelden op van de laagste niveaus sinds juli. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 75,97 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent duurder, op 80,30 dollar per vat.