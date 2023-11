Nederlandse kledingmerken negeren oproep arbeiders Bangladesh

De textielarbeiders in Bangladesh die deze dagen strijden voor betere levensomstandigheden, ondervinden nauwelijks steun van Nederlandse kledingbedrijven. Een oproep van vakbonden in het land om hun looneisen te steunen, bleef tot dusver nagenoeg onbeantwoord.

Meer dan zestig grote merken die in Bangladesh inkopen, zijn door de vakbonden opgeroepen om de looneisen van de arbeiders te steunen. Merken als C&A, Hema, Zeeman, H&M, M&S, Primark, Zalando, Uniqlo, New Look, Next, Bestseller, Esprit en Aldi laten het tot dusver afweten, zegt een woordvoerder van Schone Kleren Campagne, die vanuit Nederland ijvert voor een rechtvaardige kledingindustrie. “Merken hebben de macht en geld om hogere lonen in hun ketens te betalen, velen van hen doen mooie beloftes omtrent leefbare lonen, maar puntje bij paaltje blijft het doodstil.”

Arbeiders in de textielindustrie in Bangladesh voeren sinds enkele weken actie voor hogere minimumlonen. Bij die protesten vielen al verschillende doden. Naar aanleiding van de acties besloot de regering het minimumloon met bijna 60 procent te verhogen, de eerste stijging in vijf jaar. Maar ook het nieuwe minimumloon, omgerekend ongeveer 105 euro per maand, is volgens de arbeiders nog steeds verre van voldoende om boven de armoedegrens uit te komen. De vakbonden in Bangladesh vragen om een minimumloon van minimaal 195 euro per maand.