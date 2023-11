Shell en BP vroegen taskforce hulp bij geschil lng-levering uit VS

Shell en BP hebben een Amerikaans-Europese taskforce gevraagd te bemiddelen in een geschil met Venture Global, een exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten. Volgens de olie- en gasconcerns heeft Venture Global zich niet gehouden aan contractleveringen, wat een bedreiging zou vormen voor de energiezekerheid van Europa.

Shell en BP deden de oproep vorige maand al, maar de oproep is nu pas in handen van onder meer persbureau Bloomberg en zakenkrant Financial Times. De concerns beschuldigen Venture Global ervan ladingen achter te hebben gehouden, om deze voor een hogere prijs te kunnen verkopen. FT heeft ook een brief in handen van het Italiaanse energieconcern Edison, dat stelt dat Venture Global daarmee ruim 17 miljard dollar zou hebben verdiend. Het gaat dan om verkoop op korte termijn; de langetermijncontracten met onder meer Shell, BP en Edison zouden 2,8 miljard dollar opleveren.

Venture Global reageerde eerder al dat de beschuldigingen “vals” zijn, waarbij het bedrijf spreekt van een “sterk gecoördineerde aanval” van de Europese bedrijven. Volgens een woordvoerder van het lng-bedrijf zou de taskforce bovendien hebben besloten geen actie te ondernemen. Het zou namelijk gaan om “een contractuele kwestie tussen commerciële partijen”, aldus de woordvoerder.