Emirates plaatst megaorder bij Boeing van 52 miljard dollar

Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft op de luchtvaartshow van Dubai een megaorder ter waarde van 52 miljard dollar geplaatst bij vliegtuigbouwer Boeing. Het gaat om negentig toestellen voor de lange afstand van de nieuwe serie 777x van Boeing. Ook worden nog eens vijf extra toestellen van het type 787 Dreamliner gekocht waarmee een bestaande order wordt vergroot tot 35 stuks.

De waarde van de order is op basis van catalogusprijzen. Doorgaans worden bij grote bestellingen wel aanzienlijke kortingen gegeven.

De Dubai Air Show in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is maandag begonnen. Emirates is de nationale maatschappij van de VAE en de grootste aanbieder van intercontinentale vluchten ter wereld. Met de nieuwe toestellen wil het bedrijf inspelen op de sterke vraag naar vliegreizen en ook de vloot vernieuwen.

Het Amerikaanse Boeing heeft op de show ook al orders ontvangen van de maatschappijen SunExpress en FlyDubai.