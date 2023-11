Topvrouw KLM hoopt op oplossing ruzie met VS over krimp Schiphol

Topvrouw Marjan Rintel van KLM hoopt dat de gesprekken tussen de Amerikaanse, Nederlandse en Europese overheid over het terugdringen van de ruimte voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol een positieve uitkomst hebben. “Hopelijk horen we van de Nederlandse overheid hoe het nu verder moet”, zei ze dinsdag op een luchtvaartcongres in Amsterdam.

Rintel benadrukte het juiste gebruik van de zogeheten Europese Balanced Approach procedure, die voorschrijft hoe een land moet omgaan met het beperken van geluidsoverlast op een luchthaven. Het invoeren van de geplande krimp van Schiphol is nadrukkelijk niet de weg vooruit, aldus Rintel.

Eerder deze maand werd bekend dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue start- en landingsrechten op Schiphol verliest door de gedwongen krimp van Schiphol. Het Amerikaanse ministerie van Transport schaarde zich achter JetBlue en kondigde aan mogelijke tegenmaatregelen te treffen. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zou ook spreken op het congres over de toekomst van de luchtvaart, maar kon er volgens het ministerie door de verkiezingen volgende week niet bij zijn.

Maandag overlegden het Amerikaanse ministerie van Transport, de Europese Commissie en de Nederlandse overheid in Brussel over de kwestie.