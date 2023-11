Hogere omzet Walmart, ziet wel druk op consument door inflatie

Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart heeft in het afgelopen kwartaal de omzet verhoogd. Het grootste winkelbedrijf van de Verenigde Staten zegt wel dat er meer druk is op consumenten door de inflatie en gestegen rente.

De totale omzet bedroeg 160,8 miljard dollar, wat ruim 5 procent meer is dan een jaar eerder. Daarbij werd een nettowinst in de boeken gezet van 453 miljoen dollar. Naast levensmiddelen verkoopt Walmart ook producten als kleding, speelgoed en elektronica. Het bedrijf is ook buiten de Amerikaanse thuismarkt actief.

Volgens financieel bestuurder John David Rainey was er aan het einde van oktober wel zwakte bij de verkoop. Net als andere winkelketens kijkt Walmart nu uit naar het belangrijke feestdagenseizoen met koopjesfestijn Black Friday en de kerst. Walmart wil dan vooral met kortingsacties mensen naar zijn winkels lokken.

De onderneming in het in de staat Arkansas gevestigde Bentonville stelde de verwachting voor de winst per aandeel in het gehele boekjaar iets naar boven bij. Walmart behoort tot de grootste werkgevers in de VS met een personeelsbestand van bijna 1,6 miljoen mensen.