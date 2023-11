Omzet Alibaba gestegen, clouddivisie niet naar de beurs

De omzet van het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba is in het derde kwartaal met 9 procent gestegen tot 224,8 miljard yuan, omgerekend 28,5 miljard euro. De nettowinst bedroeg 27,7 miljard yuan. Een jaar geleden leed Alibaba nog verlies.

Het concern maakte ook bekend dat het voorlopig niet van plan is zijn clouddivisie af te splitsen, vanwege Amerikaanse exportbeperkingen op computerchips en halfgeleiders. Enkele maanden geleden nog stapte voormalig topman Daniel Zhang onverwacht op, die de leiding zou nemen over deze divisie.

Alibaba is een van China’s meest vooraanstaande technologiebedrijven, met activiteiten op het gebied van cloud computing, e-commerce, logistiek, media en entertainment, en kunstmatige intelligentie (AI). In maart kondigde het bedrijf aan dat het opgesplitst zou worden waarna sommige onderdelen afzonderlijk naar de beurs worden gebracht. De beursgang van de clouddivisie is nu van de baan.