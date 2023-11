Omzet bezorgsupermarkt Crisp stijgt met 30 procent

De omzet van onlinesupermarkt Crisp is het afgelopen jaar met 30 procent gestegen. Het bedrijf gaat 35 miljoen euro investeren in uitbreidingsplannen.

Crisp geeft geen concrete omzetcijfers en verwacht vanaf de zomer van 2024 geen verlies meer te maken. Voor de kapitaalinjectie van 35 miljoen heeft Crisp volgens topman Tom Peeters diverse nieuwe investeerders weten te vinden, waaronder Nederlandse topondernemers en familiefondsen. “We zijn trots op deze ronde, ook al kostte het meer moeite in het huidige klimaat.”

Bezorgdiensten kenden een snelle groei tijdens de coronapandemie, maar zien de markt nu stagneren. “Investeerders hebben echter kunnen zien dat we met Crisp duidelijk koers houden met een gezond product én een duurzaam model, in een onstuimige economie. Dat geeft vertrouwen”, zegt Peeters.

Crisp werd in 2018 opgericht en is inmiddels actief in Nederland en België. De dienst maakt gebruik van elektrische bezorgbusjes en wil eind dit jaar helemaal CO2-neutraal zijn.