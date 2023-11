Toeleverancier bakkerijen Zeelandia gaat banen schrappen

Zeelandia, leverancier van ingrediënten aan brood- en banketbakkerijen, gaat in Nederland reorganiseren. “Daarbij is het onvermijdelijk dat arbeidsplaatsen komen te vervallen”, meldt het Zeeuwse bedrijf.

Volgens de onderneming verkiest de consument steeds vaker de supermarkt boven de ambachtelijke bakkerij voor brood- en banketproducten. “De reorganisatie is erop gericht de continuïteit van de onderneming in de toekomst te garanderen”, aldus het in Zierikzee gevestigde Zeelandia.

Hoeveel banen er verdwijnen, is vooralsnog niet bekend. Het bedrijf heeft 3200 mensen in dienst wereldwijd.