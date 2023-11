Verzekeraar Aegon: sterke verkopen bij Amerikaanse activiteiten

Verzekeraar Aegon heeft naar eigen zeggen sterke verkopen behaald bij zijn Amerikaanse activiteiten in het derde kwartaal. Het bedrijf heeft zich grotendeels teruggetrokken van de Nederlandse markt na de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR in juli. Door die samenvoeging is een van de grootste verzekeraars in Nederland ontstaan.

Ook bij de levensverzekeringen in Braziliƫ gingen de zaken goed, aldus Aegon. Op de Britse markt had het bedrijf te maken met aanhoudend moeilijke economische marktomstandigheden, waardoor de klantactiviteit werd gedrukt, zegt Aegon.

Aegon wil zich volop richten op de Verenigde Staten. Zo wil het bedrijf de Amerikaanse tak Transamerica onder meer laten groeien door het netwerk van adviseurs uit te breiden en wil Aegon groeien op de Amerikaanse pensioenmarkt. Het bedrijf regelt al de financiƫle kant van veel pensioenen in de VS en ziet op die markt nog meer kansen nu ook in de VS de vergrijzing toeslaat.

Vanwege de verkoop van vrijwel al zijn Nederlandse activiteiten heeft Aegon zijn zogeheten juridische zetel verhuist naar Bermuda, waardoor de Bermudaanse toezichthouder de hoofdverantwoordelijke is geworden voor de controle van het concern. Het hoofdkantoor staat nog wel in Nederland en ook op fiscaal gebied blijft het bedrijf ‘inwoner’ van Nederland, wat betekent dat de belastingregels van hier gelden voor de verzekeraar.