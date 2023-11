Bron: Duitse economie groeit mogelijk minder door uitspraak hof

De Duitse economie groeit volgend jaar mogelijk minder hard. De regering heeft namelijk moeite om een gat in de financiën te dichten. De groei kan daardoor met een half procentpunt vertragen, vertelt een bron van het Duitse ministerie van Economische Zaken aan persbureau Reuters.

De regering van de grootste economie van Europa wilde een gat in de financiën opvullen door 60 miljard euro over te zetten naar een klimaatfonds om de Duitse industrie te helpen verduurzamen. Dat geld was oorspronkelijk bedoeld voor het coronabeleid. Woensdag bepaalde het Duitse constitutioneel hof echter dat het bedrag niet zomaar verplaatst mag worden.

Vorige maand voorspelde het ministerie van Economische Zaken dat de economie in Duitsland volgend jaar weer groeit, met 1,3 procent. De uitspraak van het hof kan volgens een grove schatting echter een negatieve invloed hebben op de economische groei van het land, zegt de bron. De ministeries van Economische Zaken en Financiën wilden niet reageren tegenover Reuters.

Economieminister Robert Habeck waarschuwde eerder dat de uitspraak schadelijk kan zijn voor de Duitse industrie en de klimaatdoelen. Ook zouden banen in het land volgens hem kunnen verplaatsen naar andere landen.