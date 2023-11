Europese Commissie stopt voorlopig met adverteren op X

De Europese Commissie zal voorlopig geen advertenties plaatsen op het communicatiekanaal X. Dit is “om te voorkomen dat de commissie reputatieschade oploopt” door de grote hoeveelheid nepnieuws die er via dit kanaal wordt verspreid. Een woordvoerder van de commissie zei vrijdag dat er een “toename van haatberichten” valt te signaleren op X en dat dit de “effectiviteit van de communicatie” van de Europese Commissie teniet doet.

X wordt op dit moment toch al goed gecontroleerd door de Europese autoriteiten vanwege de nieuwe Europese Wet op Digitale Diensten. De Europese Commissie heeft in oktober al vragen gesteld aan het door zakenman Elon Musk beheerde socialemediaplatform over de inhoud van X-berichten. Vooral veel berichten die refereren aan de aanval van Hamas op Israël en de oorlog in de Gazastrook vallen wat de Europese Commissie betreft onder ‘desinformatie’. Nepnieuws moet volgens de nieuwe Europese wet strenger aangepakt worden.