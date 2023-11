Griekenland stoot belangen in nationale banken snel af

Griekenland is bezig zijn belangen in nationale banken in hoog tempo af te stoten. Vrijdag deed de Griekse overheid een belang van 22 procent in de Nationale Bank van Griekenland van de hand voor ruim 1 miljard euro.

Eerder deze week verkocht Griekenland al een belang van 9 procent in Alpha Bank aan de Italiaanse bankgroep Unicredit. Vorige maand gingen aandelen in Eurobank Ergasias in de verkoop.

Griekenland wil zich eind 2025 vrijwel helemaal teruggetrokken hebben uit de commerciƫle banken. Aan belangstelling voor de aandelen ontbreekt het niet. Aanvankelijk was het de bedoeling om slechts 20 procent van de aandelen in de Nationale Bank van Griekenland van de hand te doen. Door de grote vraag werd dat uitgebreid naar 22 procent.

Het vertrouwen in de Griekse bankensector, die de afgelopen jaren door internationale reddingsoperaties overeind moest worden gehouden, lijkt hiermee te zijn teruggekeerd. Griekenland heeft de hoogste staatsschuld in de Europese Unie.