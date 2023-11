OpenAI-topman bezorgt Microsoft koerswinst op Wall Street

Alle ogen op Wall Street waren maandag gericht op Microsoft, vanwege het nieuws dat de ontslagen topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI aan de slag gaat bij het softwareconcern. Altman gaat bij Microsoft samen met de opgestapte OpenAI-medeoprichter Greg Brockman leiding geven aan een nieuw team dat gaat werken aan geavanceerd onderzoek rond kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers reageerden verheugd, Microsoft werd ruim 2 procent hoger gezet.

Altman werd vrijdag onverwacht ontslagen, omdat het bestuur van OpenAI het vertrouwen in hem was kwijtgeraakt. Brockman stapte vervolgens uit protest over het ontslag van Altman op. Grote investeerders in OpenAI, waaronder Microsoft, oefenden afgelopen weekeinde druk uit op het bedrijf om Altman weer terug te halen. Maar OpenAI besloot Emmett Shear te benoemen tot nieuwe topman. Hij is medeoprichter en voormalige baas van videostreamingsite Twitch.

Alphabet, het moederbedrijf van Google en een concurrent van Microsoft op het gebied van AI, ging aanvankelijk omlaag, maar sloot met een koerswinst van 0,7 procent. Nvidia, een andere belangrijke speler op het gebied van AI, eindigde 2,3 procent hoger. Het bedrijf dat chips levert voor AI-toepassingen komt dinsdag met resultaten.

Beleggers wachten verder op de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die ook dinsdag op het programma staan. Die aantekeningen verschaffen mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen. De Fed hield begin deze maand voor de tweede keer op rij een rentepauze en beleggers hopen dat de centrale bank nu echt klaar is met renteverhogingen.

De Amerikaanse beurzen kennen daarnaast een verkorte week. Wall Street blijft donderdag dicht voor Thanksgiving en is op koopjesfestijn Black Friday een halve dag geopend. Veel winkelbedrijven zullen consumenten de komende dagen naar hun winkels lokken met aanbiedingen voor de feestdagen.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,6 procent op 35.151,04 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,7 procent op 4547,38 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,1 procent omhoog tot 14.284,53 punten.

General Motors klom 1,8 procent. Topman Kyle Vogt van het in zelfrijdende auto’s gespecialiseerde bedrijf Cruise heeft ontslag genomen. Zijn vertrek volgt op het verlies van de licentie van het dochterbedrijf van GM om zelfrijdende auto’s te mogen laten rijden in de staat Californië.

De euro noteerde op het hoogste niveau sinds eind augustus en was 1,0942 dollar waard, tegen 1,0876 dollar op vrijdag.