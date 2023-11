Besi zet opmars voort in lagere AEX, Prosus daalt na update

Besi zette dinsdag de opmars voort op de Amsterdamse beurs. De chiptoeleverancier sloot een dag eerder al op de hoogste koers ooit. Het aandeel steeg 1,6 procent en is dit jaar ruim in waarde verdubbeld. Ook branchegenoten ASMI en ASML gingen omhoog en wonnen 1,4 en 0,6 procent. In de chipsector wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia, die na de slotbel op Wall Street worden bekendgemaakt. Nvidia is een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie en tikte maandag al de hoogste koers ooit aan.

Prosus was de grootste daler in de AEX, met een min van 1,1 procent. De techinvesteerder kwam met een voorlopig handelsbericht. Het bedrijf sprak daarin van een aanzienlijke groei van de winst per aandeel in de eerste helft van zijn boekjaar. Op 29 november zal het bedrijf de volledige halfjaarcijfers presenteren.

De algehele stemming op de beurzen bleef verder terughoudend. Beleggers wachten vooral op de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die na sluiting van de Europese beurshandel naar buiten komen. Die aantekeningen bieden mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen van de centrale bank. In december vergadert de Fed opnieuw over het rentetarief in de Verenigde Staten.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 758,74 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 860,96 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren 0,2 procent. Frankfurt won 0,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Avantium 3 procent. Het speciaalchemiebedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met supermarktketen Albert Heijn voor de ontwikkeling van duurzamere verpakkingen. Financiƫle details werden niet vermeld.

B&S Group zakte 1 procent. Het bedrijf houdt een beleggersdag en kwam met een update van zijn strategie. De bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens wil in de komende drie jaar een jaarlijkse omzetgroei realiseren van 5 tot 7 procent.

Accsys Technologies verloor 3 procent. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het versterken van hout voor de bouw, zag de omzet afgelopen halfjaar stijgen en kondigde aan in totaal zo’n 34 miljoen euro te willen ophalen met de uitgifte van aandelen en leningen.

De euro zette de opmars voort en was 1,0952 dollar waard, tegen 1,0942 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 77,47 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 81,95 dollar per vat.