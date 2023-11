Minimumloon Verenigd Koninkrijk volgend jaar 10 procent omhoog

Het minimumloon in het Verenigd Koninkrijk gaat vanaf april volgend jaar met 10 procent omhoog. Dat heeft de Britse minister van Financiƫn Jeremy Hunt dinsdag bekendgemaakt. Daarmee komt het minimumloon uit op 11,44 Britse pond per uur, omgerekend 13,13 euro.

De regering schat in dat zo’n 2,7 miljoen werknemers “direct profiteren” van de loonsverhoging, die volgens Hunt neerkomt op 1800 pond per jaar. “Dat zal een einde maken aan de lage lonen in dit land”, stelde Hunt, die woensdag met nieuwe begrotingsplannen naar buiten komt.

Tegelijkertijd waarschuwt de Bank of England dat het huidige tempo van loonstijgingen het terugdringen van de inflatie moeilijker maakt.

Juist die hoge inflatie heeft geleid tot veel onvrede in het Verenigd Koninkrijk. In veel sectoren zoals het openbaar vervoer en de gezondheidszorg werd het afgelopen jaar gestaakt. De gestegen prijzen maakten het namelijk steeds moeilijker om rond te komen, zolang de lonen niet meestegen.