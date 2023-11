Het Nederlandse e-bikemerk Qwic is failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam. Het was al enkele dagen duidelijk dat de fietsenfabrikant in financiƫle problemen zat, want vorige week vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan.

Tegen het Financieele Dagblad zei medeoprichter en directeur Taco Anema vrijdag dat een navordering van 12 miljoen euro van de douane de problemen had verergerd. Dat kwam bovenop moeilijke omstandigheden op de markt voor e-bikes.