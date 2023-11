Curator: failliet e-bikemerk Qwic wekt interesse meerdere partijen

Verschillende geïnteresseerde partijen hebben zich gemeld bij de curator van het failliete e-bikemerk Qwic. Dat meldt Wieringa Advocaten, het kantoor van curator Stephan van de Kant, dat verder geen mededelingen doet over de mogelijkheden voor een doorstart. Wel gaat Van de Kant ervan uit dat er zich op korte termijn nog meer kandidaten melden.

Qwic werd maandag failliet verklaard. Het bankroet volgde op een uitstel van betaling, dat het bedrijf een week daarvoor al aanvroeg. Volgens Qwic-directeur Taco Anema volgde het faillissement onder meer op een onverwachte voorgenomen navordering van de Douane van zo’n 12 miljoen euro aan invoerbelasting. Die kwam bovenop moeilijke omstandigheden op de markt voor e-bikes.

Het advocatenkantoor stelt dat onder meer investeerders nog wel potentie zien in “de onderscheidende innovatieve kracht” van het bedrijf. “In een nieuwe constructie is het zeer wel mogelijk Qwic door te ontwikkelen tot een veerkrachtige, en winstgevende relevante speler binnen de e-mobiliteitssector”, stelt het kantoor. Maar over welke interesse er inmiddels is geweest, evenals over de inhoud van de gesprekken, zegt het kantoor verder geen mededelingen te doen.

Als gevolg van het faillissement is het bedrijf “nagenoeg stilgevallen”, meldt het advocatenkantoor verder. Er zou echter nog wel een lijst zijn met bestellingen die uitstaan. Daarvan wordt nog onderzocht welke uitgeleverd kunnen worden. Wieringa Advocaten vraagt klanten die, na betaling, hun bestelling deels of niet hebben ontvangen, een vordering in te dienen.