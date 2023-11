Shell onderaan AEX-index door daling olieprijzen

De Amsterdamse AEX-index is woensdag met een kleine plus gesloten. Olie- en gasconcern Shell bungelde echter onderaan de hoofdindex onder druk van een behoorlijke daling van de olieprijzen door het nieuws dat oliekartel OPEC+ zijn vergadering van zondag heeft uitgesteld. Naar verluidt is er onenigheid tussen Saudi-Arabië en andere leden van de OPEC+ over een verdere verlaging van de olieproductie.

Beleggers op het Damrak waren verder in afwachting van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De partijen PVV, GL-PvdA en VVD zijn in een spannende strijd verwikkeld om wie de grootste zal worden.

De AEX eindigde 0,2 procent hoger op 760,04 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 851,75 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,4 procent. De Londense FTSE verloor 0,2 procent. De Britse regering maakte bekend de uitkeringen en pensioenen te verhogen.

Shell ging 2,1 procent omlaag. In Londen daalde BP 2,2 procent en in Parijs leverde TotalEnergies 1,8 procent in. De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 4 procent goedkoper op 74,65 dollar en Brentolie kostte 3,8 procent minder op 79,31 dollar per vat. De vergadering van de OPEC+ zal nu volgende week donderdag plaatsvinden. Volgens bronnen zou Saudi-Arabië willen dat andere leden van de OPEC+ meer doen om de productie te verlagen, maar verlopen die gesprekken moeizaam.

Staalconcern ArcelorMittal ging aan kop in de hoofdindex op Beursplein 5 met een winst van 1,9 procent, gevolgd door bierbrouwer Heineken (plus 1,5 procent).

In de MidKap had roestvrijstaalproducent Aperam de wind mee met een koersstijging van 3,1 procent, dankzij een koopadvies door de Franse zakenbank BNP Paribas Exane. Metalenspecialist AMG was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een min van 2 procent.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam won Avantium 6,2 procent. Het aandeel steeg een dag eerder al dik 8 procent na bekendmaking dat het speciaalchemiebedrijf duurzamere verpakkingen gaat ontwikkelen voor supermarktketen Albert Heijn.

In Frankfurt klom ThyssenKrupp 6,6 procent. Het Duitse industrieconcern leed afgelopen boekjaar een nettoverlies van 2 miljard euro. Het verlies werd vooral veroorzaakt door een afschrijving van 1,8 miljard euro op de staalactiviteiten. Voor het huidige boekjaar rekent het bedrijf op een lichte omzetgroei en een positief resultaat.

De euro was 1,0970 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder.