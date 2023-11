FNV: verkiezingsuitslag mag niet leiden tot grotere verdeeldheid

De uitslag van de verkiezingen mag niet leiden tot grotere verdeeldheid in Nederland, stelt vakbond FNV. De uitslag toont volgens voorzitter Tuur Elzinga aan hoe groot de onvrede in Nederland is.

“Mensen voelen zich in de steek gelaten en verkeren in onzekerheid omdat ze moeilijk rondkomen of geen huis kunnen vinden”, zegt Elzinga. “Tegelijkertijd ervaren wij nu de grote zorgen van onze vele leden en hun collega’s die weten dat hun positie in de samenleving niet langer vanzelfsprekend is”, vervolgt hij. “Tegen hen wil ik zeggen: wij zullen niet wijken van jullie zijde en met hand en tand jullie rechten verdedigen.”

Volgens Elzinga staat zijn vakbond “pal voor een solidaire samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt”. FNV ziet sommige partijen voor de formatie nu over hun schaduw heen stappen en een draai maken. “De FNV gaat er te allen tijde vanuit dat er niet over grondrechten en de democratische rechtsstaat wordt heengestapt. FNV zal die altijd verdedigen en zich daar elke dag voor inzetten.”