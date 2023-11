Advies aan hoogste rechter: bestelknop bol is duidelijk genoeg

Webwinkel bol was duidelijk genoeg met de tekst op zijn bestelknop. Een klant koos er bij het bestellen voor om achteraf te betalen, klikte op de knop “bestelling plaatsen” en heeft vervolgens niet betaald. In een advies aan de Hoge Raad noemt de advocaat-generaal de tekst op de bestelknop concreet genoeg, dus moet de klant volgens de juridisch adviseur alsnog aan bol betalen.

Volgens een Europese richtlijn moet uit de tekst op een bestelknop bij het online bestellen duidelijk worden voor de consument dat die verplicht is te betalen. De uitleg van het Europese Hof over deze informatieplicht leidde al tot een heleboel rechtszaken over of een knop al dan niet voldoet aan die eis. De uitspraken lopen uiteen en daarom heeft een Rotterdamse kantonrechter in twee zaken vragen aan de Hoge Raad gesteld.

De advocaat-generaal heeft, in het geval van bol, gezegd dat het plaatsen van een bestelling samenhangt met de verplichting om ook voor die bestelde producten te betalen. Daarom voldoet de knop van bol met de tekst “bestelling plaatsen” aan de informatieplicht. Ook vroeg de kantonrechter wat er moet gebeuren als de tekst niet duidelijk genoeg is. In dat geval hoeft de consument helemaal niets te betalen, is de mening van de advocaat-generaal.

In een andere zaak besloot de kantonrechter zelf al dat een bestelknop niet voldeed aan de wettelijke informatieplicht. Het ging om de tekst “schrijf je nu in” van een bedrijf dat een opleiding voor doktersassistent aanbood. Hierbij richtte de vragen van de rechter aan de Hoge Raad zich op de kwestie of de onderwijsgroep alsnog een deel van het geld terug kan vragen aan de klant. Volgens de advocaat-generaal hangt dat af van de omstandigheden.

Het onafhankelijke advies van de advocaat-generaal aan de hoogste rechter is niet bindend. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad antwoord geeft op de gestelde vragen.