Beleggers op het Damrak terughoudend, DSM-Firmenich weer omlaag

De beleggers op het Damrak deden het dinsdag voorzichtiger aan, nadat er maandag een einde kwam aan de aandelenrally van vier weken op Wall Street. De stijgende lijn werd dinsdag echter weer hervat in New York en dat bood steun aan de beurshandel in Europa.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam werd Ebusco bijna 3 procent hoger gezet. De Brabantse fabrikant van elektrische bussen is geselecteerd door de Italiaanse inkooporganisatie Consip in de categorie “voorstedelijke bussen in Klasse I”. Dankzij deze selectie kan het bedrijf zijn bussen aanbieden aan Italiaanse overheden en exploitanten zonder dat er een Europese aanbesteding hoeft te worden uitgeschreven.

Marel behoorde tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines heeft het overnamevoorstel van zijn Amerikaanse branchegenoot John Bean Technologies (JBT) verworpen. Volgens het bestuur van het bedrijf, dat ook in Nederland veel activiteiten heeft, is het voorstel van JBT niet in het beste belang van de aandeelhouders. Het aandeel sloot met een verlies van 1,8 procent.

JBT had zo’n 2,4 miljard euro over voor Marel. Marel gaf eerder aan dat het niet zeker is dat het voorstel tot een daadwerkelijke overname zou leiden. Na de aankondiging van het voorstel werd het aandeel Marel ongeveer een kwart meer waard.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde 0,4 procent lager op 761,37 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 856,23 punten. Frankfurt, Londen en Parijs liepen de verliezen van eerder op de dag in en eindigden bijna onveranderd.

Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich verloor 2,8 procent en stond daarmee onderaan in de AEX. Maandag eindigde het concern ook al onderaan met een flink verlies, zonder duidelijke reden. ABN AMRO werd door analisten van Deutsche Bank van de kooplijst gehaald en verloor 0,8 procent. Verzekeraar ASR was koploper met een plus van 1,2 procent.

ArcelorMittal sloot met een plus van 0,2 procent. Het staalconcern wil de productie van lange staalproducten, zoals draad, staaf en rail, in Zuid-Afrika staken vanwege de verslechterde economische omstandigheden. Het besluit zal gevolgen hebben voor 3500 banen bij het Zuid-Afrikaanse dochterbedrijf.

Brunel verloor ruim 5 procent. De detacheerder liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten sterke voortgang te hebben geboekt met het vijfjarenplan.

De euro steeg 0,6 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1002 dollar waard.