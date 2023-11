Grootaandeelhouder overtuigd dat Philips problemen te boven komt

Exor, de grootaandeelhouder van Philips, is ervan overtuigd dat het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf in staat is om alle kwesties rond de veiligheid van zijn apparaten achter zich te laten. Het Italiaanse investeringsbedrijf van de zakenfamilie Agnelli heeft er ook vertrouwen in dat de problemen bij Philips kunnen worden opgelost, liet topman John Elkann donderdag weten op een persconferentie in Turijn.

Philips was woensdag een grote verliezer op de beurs in Amsterdam. De koersval volgde op een nieuwe waarschuwing van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor problemen met slaapapneu-apparaten. Het was de FDA dit keer te doen om oververhitting van de DreamStation 2. Dat apparaat viel niet onder de massale terugroepacties waarbij Philips sinds 2021 miljoenen defecte slaapapneu-apparaten moest herstellen omdat isolatieschuim los kon laten.

Exor, dat aanzienlijke belangen heeft in autoconcerns Stellantis en Ferrari en voetbalclub Juventus, kocht in augustus een deelneming van 15 procent in Philips. Volgens Elkann heeft Exor alle relevante kwesties met betrekking tot de veiligheidskwesties met het Philips-bestuur besproken. Hij is er ervan overtuigd dat de problemen van het bedrijf “oplosbaar” zijn.

Exor moet er volgens hem ook “voor zorgen dat de relatie met Philips goed is, uiteraard met de kans om meer te investeren”. Volgens een overeenkomst met Philips kan Exor zijn belang uiteindelijk verhogen tot 20 procent, hoewel de investeerder momenteel geen concrete plannen heeft om dat te doen.

Met betrekking tot de laatste FDA-waarschuwing heeft Philips laten weten dat patiƫnten het apparaat kunnen blijven gebruiken. Patiƫnten en zorgverleners die ermee werken wordt wel aangeraden de machines goed te controleren op ongewone geuren. Ook moeten ze goed de gebruiksaanwijzing volgen.