Microsoft gaat miljarden investeren in Britse AI-infrastructuur

Microsoft gaat de komende drie jaar 2,5 miljard pond (bijna 3 miljard euro) investeren in de infrastructuur rondom kunstmatige intelligentie (AI) binnen het Verenigd Koninkrijk. Daarmee wil het softwareconcern de omvang van de datacenters in Engeland verdubbelen, meer dan een miljoen mensen trainen om aan het werk te gaan in de AI-economie en de veiligheid van en het onderzoek naar AI ondersteunen.

“Deze investering in de infrastructuur zal helpen om aan de exploderende vraag naar efficiĆ«nte, schaalbare en duurzame AI-specifieke rekenkracht te voldoen, en aan de behoeften van de private en publieke sector die willen profiteren van de meest recente cloud- en AI-doorbraken”, schrijft Microsoft-president Brad Smith in een blog op de website van het bedrijf.

De Britse overheid is blij met de investering van Microsoft. Premier Rishi Sunak noemt het een “een keerpunt voor de toekomst van AI-infrastructuur en -ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk”.