Rechter: namaakspeelgoed bij Action mag niet meer worden verkocht

De ‘Squishy Factory” een product van speelgoedmaker Toi-Toys dat onder andere in de schappen lag bij winkelketen Action, mag niet langer worden verkocht. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant donderdag bepaald. Het speelgoed leek namelijk wel heel erg op de ‘Doctor Squish Squishy Maker’ van twee andere producenten.

Met de Doctor Squish Squishy Maker kan knijpspeelgoed gemaakt worden, zogeheten ‘squishies’. Het product van producenten Seven Towns en Boti werd in 2022 nog bekroond tot speelgoed van het jaar. Dat gold niet voor de Squishy Factory van Toi-Toys, dat zowel qua uiterlijk als werking veel gelijkenissen toont.

Volgens Seven Towns en Boti maakte Toi-Toys met het speelgoed inbreuk op de auteursrechten die zij in handen hebben. De producenten stapten daarom naar de rechter in een poging de verkoop van de Squishy Factory te laten stoppen.

De rechter gaf de twee producenten gelijk. Zo was onder meer de kleurstelling van het speelgoed nagebootst, evenals de vormgeving. Een “onmiskenbare gelijkenis”, aldus de rechter. “Hierdoor heeft Toi-Toys op ontoelaatbare wijze willen meeliften op het succes van een ander”, voegde hij daaraan toe.

Blijft Toi-Toys de Squishy Factory verkopen, dan moet het bedrijf een dwangsom betalen aan Seven Towns en Boti van 25 euro per verkocht product. Daarbovenop kan nog een dwangsom van 25.000 euro komen, mocht Toi-Toys zich niet aan de uitspraak van de rechter houden, tot een maximum van 125.000 euro.