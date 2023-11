Tesla levert eerste Cybertrucks af aan klanten

Tesla levert na twee jaar van vertragingen en productieproblemen donderdag zijn eerste Cybertrucks af. Volgend jaar moet het futuristisch uitziende voertuig in massaproductie gaan, maar of dat gaat lukken is de vraag.

Tesla-topman Elon Musk levert de roestvrijstalen Cybertrucks, voorzien van kogelvrij glas, persoonlijk af aan klanten op het hoofdkantoor in Austin. Met de Cybertruck zet Tesla zijn eerste schreden op de zeer competitieve pickup-markt in de Verenigde Staten. Niet iedereen is overtuigd van de winstgevendheid van het nieuwe voertuig. Grote vraag is ook of het ongebruikelijke ontwerp kopers niet zal afschrikken.

Een prototype van de elektrische truck werd bijna vier jaar geleden voor het eerst getoond. De truck zou aanvankelijk al eind 2021 verkrijgbaar zijn, maar door de coronapandemie, tekorten in de toeleveringsketen, inflatie en technische problemen ontstond er forse vertraging.

De Cybertruck moest oorspronkelijk 40.000 dollar gaan kosten, maar Tesla heeft sindsdien de prijzen en specificaties van de Cybertruck van zijn website verwijderd. Musk zei vorige maand dat ergens in 2025 een productie van 250.000 voertuigen op jaarbasis mogelijk moet zijn.

Tesla bindt met de Cybertruck de strijd aan met Ford, Stellantis en General Motors. De Chevrolet Silverado van General Motors is al jaren een van de populairste auto’s in de VS.