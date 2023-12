VAE kondigen klimaatfonds van 30 miljard dollar aan

De Verenigde Arabische Emiraten hebben een nieuw klimaatfonds aangekondigd van 30 miljard dollar. Dat geld, afkomstig uit het bedrijfsleven, is bedoeld voor investeringen in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden.

Volgens de VAE, op dit moment gastheer van klimaattop COP28, jaagt het fonds tot 2030 investeringen in klimaatmaatregelen aan van zo’n 250 miljard dollar.

COP28-voorzitter Sultan Al-Jaber wordt ook de voorzitter van het klimaatfonds, dat de naam Alterra krijg. Het doel van het fonds is om een “eerlijker systeem voor klimaatfinanciering te creĆ«ren, met de nadruk op betere toegang tot financiĆ«le middelen in het mondiale Zuiden”. Vermogensbeheerder BlackRock, TPG en Brookfield zijn partners van het fonds.

De keuze voor de VAE als gastheer voor COP28 kreeg kritiek, omdat het land veel geld verdient met de verkoop van olie. Daarbij was de keuze voor Al-Jaber als voorzitter ook controversieel, omdat hij topman is van het staatsoliebedrijf ADNOC.