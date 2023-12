Uber treedt op Wall Street toe tot veel bekeken S&P 500-index

Uber, het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app, wordt op de beurs in New York onderdeel van de brede en veel bekeken S&P 500-index. De organisatie achter de bekende beursgraadmeter heeft aangekondigd dat Uber vóór de marktopening op 18 december wordt toegevoegd, samen met nog twee bedrijven. Er verdwijnen ook drie ondernemingen uit de lijst met in totaal vijfhonderd fondsen.

Analisten hadden al verwacht dat Uber aan de index zou worden toegevoegd nadat de onderneming in het derde kwartaal voor de tweede opeenvolgende keer een winstgevende periode liet zien. Bedrijven moeten voldoende financiële levensvatbaarheid tonen voor ze opgenomen kunnen worden in de index. Uber was al langer een van de grootste Amerikaanse bedrijven die in aanmerking kwam voor opname in de S&P 500, met een marktwaarde van meer dan 118 miljard dollar.

Deskundige Mandeep Singh van Bloomberg Intelligence geeft aan dat het voor Uber erg belangrijk is dat het bedrijf nu een plek krijgt in deze volgens hem meest bekeken beursindex ter wereld, die door zijn brede samenstelling doorgaans een goed beeld geeft van ontwikkelingen op de Amerikaanse aandelenmarkt. “Het bevestigt ook de leiderschapspositie van Uber ten opzichte van concurrenten”, laat hij weten. Singh denkt dat Uber zich nu alleen nog maar meer op het versterken van de winstgevendheid zal gaan richten.

Uber is sinds 2012 ook actief in Nederland. In april werd de 50 miljoenste Nederlandse taxirit gemaakt. Maar het bedrijf is niet onomstreden. Zo zijn er geregeld rechtszaken over de schijnzelfstandigheid van Uber-chauffeurs, waarbij werknemers als zelfstandige werken, maar in de praktijk volgens de vakbonden eigenlijk werknemers moeten zijn.