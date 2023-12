1 op 4 mensen geeft meer uit aan feestdagen, 1 op 5 juist minder

Ruim een kwart van de Nederlandse consumenten verwacht meer uit te geven aan Sinterklaas en Kerstmis dan vorig jaar en één op de vijf juist minder. Die laatste groep doet dat omdat de prijzen hoger zijn, omdat ze bewuster om willen gaan met geld en alleen noodzakelijke dingen willen kopen. Dat zegt ABN AMRO op basis van onderzoek onder 1250 mensen.

De bank verwacht dat de retailomzet in december met 730 miljoen euro stijgt naar 15,6 miljard euro. Die stijging is voor een belangrijk deel aan prijsstijgingen toe te rekenen, stelt ABN AMRO.

Voor veel winkels is december een belangrijke maand. Zo haalden voedingsspeciaalzaken tussen 2009 en 2022 11,6 procent van hun jaarlijkse omzet uit de decembermaand. Voor speelgoedzaken was dat in 2019 zelfs 16,2 procent van de jaaromzet.

Bijna 25 procent van de Nederlanders is van plan met de feestdagen boodschappen te doen bij goedkopere supermarkten. Ook wil meer dan een vijfde B-merken kopen in plaats van A-merken, aldus ABN AMRO.

De kerstdagen zijn populairder dan sinterklaas, volgens het onderzoek. Iets meer dan de helft van de Nederlanders viert sinterklaas, tegenover 83 procent die kerst viert. Sinterklaas is wel het meest populaire moment om cadeaus te kopen en geven.