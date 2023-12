Goudprijs stijgt naar nieuw recordniveau

De goudprijs is maandag gestegen naar het hoogste niveau ooit, vooral geholpen door een afzwakkende dollar. De prijs van het edelmetaal steeg op de metaalmarkt in Singapore tot 2135 dollar per troy ounce (31,1 gram). Daarmee werd het oude recordniveau van iets meer dan 2075 dollar uit augustus 2020 ruimschoots verbroken. Later zakte de prijs wel weer wat terug tot onder de 2100 dollar.

De goudprijs gaat nu al wekenlang omhoog. Dat komt met name door de zwakkere dollar door toenemende speculaties dat de Amerikaanse centrale bank al komend voorjaar kan beginnen met het verlagen van de rente. Door een zwakkere dollar wordt goud goedkoper voor handelaren met andere valuta. Daardoor is er meer vraag en dat stuwt de prijs.

Eerder kreeg de goudprijs nog steun door de oorlog tussen Israƫl en Hamas. Door de onrust op de beurzen die ontstond door het conflict zochten beleggers veilig geachte investeringen op zoals goud.

Op de financiĆ«le markten wordt nu verwacht dat de Federal Reserve al in maart de rente kan gaan verlagen. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde vrijdag nog dat de rente in de Verenigde Staten nu “ver in restrictief terrein is”, wat op de markten wordt gezien als een teken dat de rente verlaagd kan worden. Powell zei wel dat het nog te vroeg is om te speculeren over een renteverlaging.

Vrijdag komt het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten. Dat rapport speelt een grote rol bij het rentebeleid van de Fed.