GfK: minder elektronica verkocht tijdens Black Friday

Nederlanders hebben in de week van koopjesfestijn Black Friday minder elektronische apparaten gekocht dan een jaar eerder, meldt marktonderzoeker GfK. De dagen waarin winkeliers stunten met grote kortingen zorgden door hogere gemiddelde prijzen wel voor een kleine omzetstijging.

Het volume, dus het aantal verkochte apparaten, daalde in de week van 20 tot en met 26 november met 1,6 procent. In die week viel Black Friday, maar veel winkels en webshops komen al in de dagen of weken daarvoor met kortingsacties om klanten te lokken.

De omzet uit consumentenelektronica kwam uit op 366 miljoen euro, een stijging van 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Als ook de drie weken voor de week van Black Friday worden meegenomen ging het om een omzetgroei van 3,4 procent, maar in diezelfde periode lag het aantal verkochte spullen 2,2 procent lager.

Dat Nederlandse koopjesjagers minder kochten voor meer geld komt volgens GfK door de algehele inflatie. Daarnaast gaan mensen rond Black Friday vooral op zoek naar relatief dure producten waarop korting wordt gegeven, stellen de onderzoekers.

Vooral haarstylers, spelcomputers en drones waren rond Black Friday populair. TV’s, audio-apparatuur, fototoestellen en computerbenodigdheden waren minder in trek.