Uitgever videogame Grand Theft Auto lager op negatief Wall Street

Computergamebedrijf Take-Two Interactive Software, de uitgever van het zeer populaire spel Grand Theft Auto, stond dinsdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Dochteronderdeel Rockstar Games heeft maandag een eerste trailer vrijgegeven van de langverwachte game Grand Theft Auto VI. Het spel verschijnt in 2025.

Fans wachten al tien jaar op GTA VI. De vorige versie GTA V verscheen in 2013. Er werden meer dan 190 miljoen exemplaren van verkocht. De eerste versie van GTA kwam in 1997 op de markt. Eigenlijk zou de trailer pas dinsdag online verschijnen, maar dat werd naar voren gehaald omdat eerder op de dag al beelden waren uitgelekt op X. Op YouTube is de trailer in twaalf uur tijd al meer dan 60 miljoen keer bekeken.

Beleggers lijken echter minder blij te zijn dat het computerspel pas in 2025 uitkomt en hadden gehoopt dat dit ergens in 2024 zou zijn. Het aandeel Take-Two verloor daarop 2,4 procent.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 36.111 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte eveneens 0,3 procent, tot 4554 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent op 14.141 punten.

Daarmee werd voortgeborduurd op de koersverliezen van een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. Dat rapport is van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Tesla ging 1,1 procent omhoog. Havenarbeiders en chauffeurs in Denemarken gaan zich aansluiten bij de stakingsacties in Zweden tegen de elektrische autofabrikant. De grootste vakbond van Denemarken zegt binnen ongeveer twee weken te stoppen met het lossen en transporteren van Tesla-auto’s die zijn bestemd voor de Zweedse markt. Tesla is in Zweden in een arbeidsconflict verwikkeld.

Verder was softwarebedrijf Gitlab een opvallende stijger met een plus van 10,5 procent dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten en vooruitzichten.