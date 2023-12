Beleggers enthousiast over recordomzet reisconcern TUI

Reisconcern TUI was woensdag een grote winnaar op de Europese beurzen. Beleggers reageerden enthousiast op de recordomzet die de Duitse vakantieaanbieder heeft gerapporteerd. Ook verwacht TUI voor zijn nieuwe boekjaar opnieuw een aanzienlijke stijging van de resultaten. Op de beurzen in Londen en Frankfurt werd het aandeel zo’n 15 procent hoger gezet.

De door TUI aangeboden vakanties, cruises en vliegreizen leverden in het boekjaar tot en met september een omzet op van 20,7 miljard euro. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder. In totaal boekten 19,1 miljoen mensen een reis of uitje via TUI. Dat zorgde na jaren van verliezen ook weer voor een nettowinst.

De algehele stemming op de beurzen in Europa was eveneens positief. Beleggers verwerkten ook een meevallend rapport van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. De olieprijzen gingen wel behoorlijk omlaag en dat had ook zijn weerslag op de beurswaarde van olie- en gasconcern Shell.

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam eindigde uiteindelijk 0,3 procent hoger op 776,18 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 868,84 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen ging het om plussen tot 0,8 procent.

Shell zakte 1,5 procent bij de hoofdfondsen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde voor het eerst in maanden tot onder de 70 dollar. Het gaat om een prijsdaling van dik 4 procent. Brent leverde 3,7 procent in op 74,38 dollar per vat. Volgens deskundigen wordt de oliemarkt momenteel overheerst door zorgen over een overaanbod.

ASMI hoorde wel bij de winnaars. De chiptoeleverancier won bijna 1 procent in de AEX. Het bedrijf investeert 300 miljoen euro in een nieuw Amerikaans hoofdkantoor in Scottsdale in de staat Arizona. Daarmee breidt ASMI de aanwezigheid in Arizona verder uit.

Grootste winnaar bij de hoofdfondsen in Amsterdam was evenwel chemicaliƫndistributeur IMCD met een plus van 2,5 procent. Dinsdag ging dat aandeel ook al vooruit. Maandag ging het aandeel nog omlaag na een adviesverlaging van de Amerikaanse bank JPMorgan.

Bij de middelgrote fondsen op het Damrak was Air France-KLM de grootste stijger. Het aandeel won meer dan 5 procent. In Frankfurt was branchegenoot Lufthansa ook een duidelijke winnaar met een plus van 3,2 procent. Volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA zal de wereldwijde luchtvaartindustrie volgend jaar naar verwachting een recordaantal van 4,7 miljard passagiers vervoeren.

De euro was 1,0789 dollar waard, tegen 1,0788 dollar bij het Europese slot een dag eerder.