CBS: groothandelsbedrijven zien kwartaalomzet opnieuw dalen

De groothandel in Nederland heeft in het derde kwartaal voor het tweede kwartaal op rij minder omzet geboekt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling in het afgelopen kwartaal bedroeg 6,4 procent.

De groothandel in olie en steenkool had te maken met een omzetkrimp van 21 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 nam de omzet van de oliehandel sterk toe. Dat kwam vooral door de hogere brandstofprijzen. Na het derde kwartaal van vorig jaar vlakte de omzetgroei af in vergelijking met voorgaande kwartalen.

Ook in de groothandel in chemische producten ging de omzet met ruim een vijfde omlaag. Groothandelaren in ICT-apparatuur zagen hun inkomsten eveneens flink afnemen. De sector groente en fruit (plus 11 procent) en in de groothandel in gereedschapswerktuigen (plus 20 procent) groeiden wel afgelopen kwartaal.

Volgens het CBS werden er 80 groothandelsbedrijven failliet verklaard in het derde kwartaal, vergelijkbaar met de voorgaande driemaandsperiode. Het ondernemersvertrouwen in de branche is volgens de onderzoekers iets gedaald in de afgelopen maanden.