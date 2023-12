FNV waarschuwt voor spoorstakingen uit onvrede over loonbod

Vakbond FNV waarschuwt voor mogelijke stakingsacties in Nederland bij de Nederlandse Spoorwegen, uit onvrede over een loonbod van het spoorbedrijf. Volgens de bond gaan vakbondsleden woensdag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht, om “nog één laatste waarschuwing” te geven. “Komt er geen beweging, dan volgen er stakingen”, meldt de FNV.

Donderdag en vrijdag staan volgens FNV nog wel de laatste onderhandelingen gepland. De bond stelt dat er na zes dagen onderhandelen over een nieuwe cao nog steeds geen resultaat is. “Wat er nu ligt, is een beschamend loonbod. Dit gaan we niet eens aan de leden voorleggen”, aldus de vakbond. De organisatie wil onder meer dat lonen automatisch gecompenseerd worden voor inflatie.

Daarbij krijgen werknemers volgens de FNV vaak te maken met bijzonder veel agressie en geweld. “Dat is echt onacceptabel. Daar moeten echt maatregelen tegen worden genomen. De NS wil hier niet aan tegemoet komen.”

Een woordvoerder van de NS wil niet zeggen of het bedrijf met verbeterde voorstellen komt voor de bonden. “We zijn nog volop met elkaar in gesprek. We voeren de gesprekken aan tafel, daar kan ik inhoudelijk verder niks over zeggen.”

Vorig jaar september ging NS-personeel al in staking door onvrede over een cao-bod. Reizigers in heel Nederland hadden hier last van. De bonden hielden op verschillende dagen regionale acties om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten.