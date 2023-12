Onderzoek: Duitse huizenbouwers niet eerder zo somber

Het vertrouwen van Duitse huizenbouwers is gedaald naar het laagste niveau ooit gemeten door een gebrek aan nieuwe opdrachten en toenemende financiële problemen in de sector. Dat zegt het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut ifo. De sector kampt met hogere leen- en materiaalkosten terwijl de huizenprijzen flink zijn gedaald. Daardoor zijn projectontwikkelaars veel terughoudender geworden.

Volgens het onderzoek klaagde in november ruim 49 procent van de woningbouwers over een tekort aan nieuwe orders. Daarmee is volgens ifo al acht maanden op rij sprake van een toenemend tekort aan orders. Ook worden steeds vaker orders ingetrokken en heeft ruim één op de tien woningbouwbedrijven financiële problemen.

“Woningbouwbedrijven verliezen klanten. Hoge constructiekosten en het huidige renteniveau zorgen voor wanhoop bij veel bouwers. Veel projecten zijn simpelweg niet rendabel onder deze omstandigheden en worden uitgesteld of geschrapt”, zegt ifo-hoofdonderzoeker Klaus Wohlrabe in het rapport.

Dat alles heeft ervoor gezorgd dat het vertrouwen nu is gedaald naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1991 en er lijkt voorlopig ook geen verbetering in zicht, aldus het ifo-instituut. Wohlrabe spreekt van een “ijzige stemming” bij woningbouwers.

De Duitse regering wil dat er jaarlijks 400.000 woningen worden gebouwd, maar dat doel wordt niet gehaald. Volgens de bouwsector in Duitsland zijn er tientallen miljarden nodig om de woningbouw te stimuleren.

De grote Duitse vastgoedinvesteerder Vonovia zei in september nog dat de bouw van 60.000 appartementen werd opgeschort door de hoge bouwkosten. Volgens de topman van Vonovia is het namelijk niet winstgevend om nu huizen te bouwen.