Pensioenfondsen roepen Tesla op arbeidsrechten te respecteren

Een groep Scandinavische pensioenfondsen stuurt deze week een gezamenlijke brief naar Tesla. Daarin zullen ze de Amerikaanse elektrische autofabrikant oproepen om collectieve onderhandelingen voor zijn werknemers in Scandinaviƫ te respecteren. Dat meldde het Deense pensioenfonds PFA maandag.

“Als investeerders in Tesla erkennen we de grote bijdrage van het bedrijf aan de elektrificatie van de transportsector, maar roepen we tegelijkertijd het management op om een oplossing voor het arbeidsconflict te vinden”, zei Rasmus Bessing, hoofd investeringen bij PFA.

Tesla ligt in de Scandinavische regio onder vuur vanwege zijn weigering om in te gaan op eisen over een nieuwe cao voor automonteurs in Zweden. Eind oktober legden zo’n 130 medewerkers van tien Tesla-werkplaatsen in Zweden het werk neer. Leden van andere Zweedse vakbonden, onder wie postbodes, havenarbeiders en schoonmakers, hebben zich uit solidariteit aangesloten bij de actie.

Ook vakbonden in Denemarken, Noorwegen en Finland hebben aangekondigd mee te doen met de acties tegen Tesla. Het grote Noorse staatsfonds Norges Bank Investment Management riep de autofabrikant ook al op de fundamentele arbeidsrechten te respecteren, waaronder collectieve onderhandelingen. Het fonds is de op zes na grootste investeerder in Tesla wereldwijd. Tesla wil echter geen collectieve arbeidsovereenkomst ondertekenen, omdat het bedrijf dat naar eigen zeggen “nergens ter wereld doet”.