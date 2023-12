Airbnb koopt belastingzaak in Italië af voor 576 miljoen euro

Verhuurplatform Airbnb betaalt de Italiaanse belastingdienst 576 miljoen euro om een geschil over vermeende belastingontduiking te beëindigen. Het Amerikaanse internetbedrijf treft een schikking zonder schuld te bekennen, staat in een bij beurswaakhond SEC ingediende verklaring.

De Italiaanse autoriteiten beschuldigden Airbnb ervan tussen 2017 en 2021 geen belasting te hebben ingehouden over de opbrengsten voor gebruikers van het platform uit vakantieverhuur. Volgens een in 2017 ingevoerde wet had de Ierse afdeling van Airbnb, dat het Europese hoofdkantoor voert, 21 procent van die inkomsten moeten afdragen aan de Italiaanse schatkist.

Onlangs gaf een rechter in Italië opdracht tot beslaglegging op 779 miljoen euro van Airbnb om het belastinggeschil. Airbnb was het oneens met die beslissing.

Airbnb waarschuwt dat de schikking niet over een belastinggeschil over de jaren 2022 en 2023 gaat. Het gaat volgens het bedrijf mogelijk over grote bedragen.