Topvrouw gokbedrijf Entain stapt op in nasleep omkoopschandaal

De topvrouw van het Britse gokbedrijf Entain stapt op na een schikking in een omvangrijk omkoopschandaal in Turkije. Entain, onder meer eigenaar van de Ladbrokes-gokkantoren en het Nederlandse Betcity, betaalde eerder deze maand omgerekend 714 miljoen euro om strafvervolging in de zaak af te kopen.

Uit onderzoek is gebleken dat Entain tussen 2011 en 2017 betrokken was bij omkopingspraktijken in Turkije. Entain was toen onder de naam GVC Holdings actief in Turkije zonder dat het daarvoor een vergunning had.

Entain-topvrouw Jette Nygaard-Andersen nam in 2021 de leiding over bij het concern. Nu het omkoopschandaal met de schikking met het Britse Hooggerechtshof is afgerond, heeft ze haar ontslag ingediend.

Nygaard-Andersen lag onder vuur vanwege haar veelvuldige gebruik van priv√©vluchten elk weekeinde naar haar woonplaats Kopenhagen. Het leverde haar de bijnaam ‘Private Jette’ op. De raad van bestuur van Entain heeft bestuurslid Stella David aangesteld als tijdelijk opvolger.