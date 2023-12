Adobe zakt op Wall Street na teleurstellende verwachtingen

Adobe behoorde donderdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse softwarefabrikant gaf teleurstellende verwachtingen af voor de omzet en winst in het huidige kwartaal en voor het gehele boekjaar 2024. Het aandeel werd daarop 6,6 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef verder positief, na de sterke koerswinsten een dag eerder. Die waren het gevolg van een goed ontvangen rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht de rente opnieuw onveranderd. Wel lieten de beleidsmakers doorschemeren dat de rente volgend jaar waarschijnlijk harder omlaaggaat dan eerder verwacht. Die boodschap zorgde voor een jubelstemming bij Amerikaanse beleggers.

In Europa hielden de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England donderdag ook hun rentetarieven opnieuw ongewijzigd. Volgens ECB-president Christine Lagarde is er nog niet gesproken over het verlagen van de rente.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 37.192 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 4733 punten en techgraadmeter Nasdaq klom ook 0,6 procent, tot 14.825 punten. De drie hoofdgraadmeters koersen af op de zevende weekwinst op rij. De S&P 500 en de Nasdaq sloten woensdag al op nieuwe recordniveaus voor dit jaar. De Dow-Jones eindigde zelfs op de hoogste stand ooit.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering is gedaald tot 202.000.

Meta Platforms verloor 0,5 procent. Berichtendienst Threads is nu ook beschikbaar in Europa. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kwam in de zomer al met de berichtendienst, die als rivaal wordt gezien van Elon Musks X.

Amazon won 0,7 procent. De hoogste Europese rechter heeft het webwinkelconcern gelijk gegeven in een geschil over een belastingaanslag van 250 miljoen euro. De Europese Commissie had deze opgelegd omdat die meende dat afspraken tussen het bedrijf uit Seattle en Luxemburg neerkwamen op illegale staatssteun. Volgens de rechter is dat niet aangetoond.

Foot Locker steeg 7,6 procent. De sportschoenenverkoper profiteerde van een koopadvies door de Amerikaanse investeringsbank Piper Sandler.

De euro was 1,0961 dollar waard, tegen 1,0791 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 3 procent in prijs tot 71,56 dollar. Brentolie werd 2,9 procent duurder op 76,44 dollar per vat.