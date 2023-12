Damrak sluit met winst na nieuwe rentepauze ECB

De indices op het Damrak zijn de handelsdag met plussen afgesloten. Eerder op de dag maakte de Europese Centrale Bank (ECB) bekend dat de rente opnieuw onveranderd blijft. Op de financiƫle markten was al verwacht dat de ECB bij het laatste rentebesluit van het jaar wederom pas op de plaats zou maken.

De inflatie is inmiddels sterk afgekoeld, waardoor er wordt gespeculeerd over een mogelijke renteverlaging in het voorjaar. Maar de ECB blijft voorzichtig, verklaarde president Christine Lagarde na het besluit. Binnen de centrale bank werd volgens haar nog “helemaal niet gediscussieerd” over een renteverlaging.

Beleggers leken ook tevreden met de signalen die uit de Verenigde Staten kwamen. Daar hield de Amerikaanse centrale bank de rente op woensdag al opnieuw onveranderd. Beleidsmakers van de Federal Reserve lieten daarbij in tegenstelling tot de ECB wel doorschemeren dat de rente volgend jaar waarschijnlijk harder omlaag gaat dan eerder werd verwacht.

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,4 procent hoger op 789,91 punten. De hoofdindex op Beursplein 5 kwam gedurende de dag vlak bij de 800-puntengrens, waar de AEX sinds begin 2022 niet meer boven is geweest. De MidKap maakte een sprong van 4,3 procent tot 919,73 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 1,2 procent, Frankfurt verloor 0,1 procent.

Sterkste stijger in de AEX-index was zorgtechnologieconcern Philips. Het aandeel ging 6,3 procent omhoog, de sterkste stijging in ruim een half jaar. Ook Heineken zat in de lift en sloot 2,6 procent hoger. De bierbrouwer liet weten topman Dolf van den Brink te willen herbenoemen voor een nieuwe termijn van vier jaar.

OCI steeg in de MidKap maar liefst 17,5 procent. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat staatsoliebedrijf Adnoc uit de Verenigde Arabische Emiraten overweegt een overnamebod uit te brengen. Volgens de ingewijden zou het om een bod van 5 miljard dollar gaan. Er zouden al voorlopige gesprekken zijn gevoerd tussen beide bedrijven over een mogelijke deal.

Bij de kleine bedrijven stond Ebusco onderaan met een verlies van 7,4 procent. Dat gebeurde na de uitgifte van nieuwe aandelen en een obligatielening. Daarbij gaf de maker van elektrische bussen uit het Brabantse Deurne aan minder positief te zijn over de omzet dit jaar.

De euro was 1,0996 dollar waard, tegen 1,0791 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,7 procent duurder op 72,03 dollar. Brentolie steeg 3,6 procent in prijs tot 76,89 dollar.