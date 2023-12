Adobe blaast overname Figma af na conflict met toezichthouders

Photoshop-maker Adobe ziet af van de overname van fotobewerkings- en designsoftwarebedrijf Figma, waar een bedrag van 20 miljard dollar (ruim 18 miljard euro) mee was gemoeid. De deal is afgeblazen na aanvaringen met toezichthouders in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

De bedrijven zagen “geen duidelijk pad” om goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie en de Britse CMA, maakten de bedrijven bekend.

Eerder werd al bekend dat de Europese concurrentiewaakhond een diepgaand onderzoek had ingesteld naar de overname. De Europese Commissie is bang voor minder concurrentie, minder keuze en hogere prijzen voor gebruikers en minder innovatie. Een “belangrijke concurrentiekracht” kan hiermee verdwijnen, waarschuwde Brussel eerder dit jaar.

Het onlinepakket Figma maakte naam omdat het goedkoper en makkelijker in gebruik was dan de diensten van Adobe.