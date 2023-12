Curaçao en oliemaatschappij akkoord in langlopende arbitragezaak

Curaçao heeft in een arbitragezaak een overeenkomst met Venezuela gesloten voor 450 miljoen dollar. Dat heeft de Curaçaose minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas vandaag bekendgemaakt. De Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA zal in de komende tien jaar in totaal 450 miljoen dollar betalen aan Curaçao.

De arbitragezaak liep nog bij het Europese Hof, maar is hiermee komen te vervallen, aldus Pisas. De zaak liep al enkele jaren. De Curaçaose raffinaderij had naar verluidt een claim van 1 miljard dollar bij PdVSA neergelegd wegens onder meer achterstallig onderhoud van de geleasede raffinaderij en schade aan het milieu. PdVSA had een claim tegen Curaçao ingediend onder meer door problemen met het leveren van stroom en water door een Curaçaose krachtcentrale aan de raffinaderij.

Naast de overeenkomst wordt er nog 21 miljoen dollar overgemaakt voor achterstallige verplichtingen voor de periode dat PdVSA de Curaçaose raffinaderij gebruikte. Dat bedrag gaat om geld voor wezen, gepensioneerden, oud-werknemers en aannemers op Curaçao. PdVSA had een licentie voor de raffinaderij tussen 1985 en 2019. De raffinaderij, opgericht door Shell in 1918, ligt sinds het vertrek van PdVSA grotendeels stil.

Met het akkoord zijn alle claims tussen beide landen van tafel. Pisas was heel blij met het bereikte resultaat. Hij bedankte tijdens een persconferentie de Venezolaanse president Nicolás Maduro voor zijn volledige goedkeuring voor de overeenkomst.