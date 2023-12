KPN of Odido: wie heeft het beste glasvezel internet?

In Nederland liggen meer dan 6 miljoen glasvezelaansluitingen. Het is de bedoeling dat na 2026 iedereen kan kiezen voor supersnel internet via glasvezel. Zo’n 2,6 miljoen huishoudens hebben inmiddels een abonnement met glasvezel internet afgesloten en dat aantal groeit dagelijks. Veel mensen kiezen voor een abonnement bij KPN of Odido. Tijd om ze eens te vergelijken.

KPN en Odido zijn grootste aanbieders

KPN en Odido (voorheen T-Mobile en Tele2 Mobiel) hebben samen een groot deel van de markt voor glasvezelinternet in handen. Toch zijn er wel een aantal verschillen tussen deze providers, zo blijkt uit een onderzoek van www.providervergelijken.nl waarbij KPN vs Odido wordt vergeleken. KPN is een van de grootste aanbieders van breedband internet, maar richt zich in de toekomst alleen nog maar op glasvezel. Odido maakt o.a. gebruik van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber en een eigen netwerk van open Dutch Fiber. KPN heeft een eigen glasvezelnetwerk.

Snelheidsverschillen

Als we het aanbod van glasvezel internet vergelijken tussen deze twee providers, dan kun je bij Odido al kiezen voor een abonnement van 8 Gbit/s. De maximale snelheid die KPN aanbiedt is 4 Gbit/s. Dat is nog steeds erg snel en voldoende voor het gemiddelde Nederlandse huishouden wat vol staat met laptops, tv’s en game consoles.

Kiezen voor glasvezel? Dat bepaal je zelf.

Uit de vergelijking tussen KPN en Odido kwam ook naar voren dat je bij Odido zelf de gewenste internetsnelheid kunt kiezen. Je hebt keuze uit 100 Mbit/s, 400 Mbit/s of zelfs 8 Gbit/s. Of dit mogelijk is, hangt af van waar je woont. Bij KPN kies je uit 100 Mbit/s, 200 Mbit/s via breedband en 1 Gbit/s of 4 Gbit/s via glasvezel. Beide providers zijn nog bezig met glasvezel aanleggen, dus het kan even duren voordat het beschikbaar is op jouw adres.