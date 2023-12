Enexis ontvangt miljoenenlening van EIB voor versterken stroomnet

Netbeheerder Enexis ontvangt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Het geld is bedoeld om het elektriciteitsnet in vijf provincies te versterken en uit te breiden. De investering komt op een moment dat het stroomnet op veel plekken in Nederland vol raakt of dat al is.

Met de lening wil Enexis onder meer 7500 kilometer aan ondergrondse kabels upgraden of opnieuw aanleggen. Ook gaat het geld naar de installatie van 370.000 slimme meters. Dat is een energiemeter die op afstand uitgelezen kan worden, waardoor meterstanden niet langer doorgegeven hoeven te worden. De investering door de EIB levert niet alleen voordelen voor het stroomnet op. Het project zou gedurende de bouwfase naar verwachting 6500 voltijdsbanen creëren.

Financieel topvrouw van Enexis Mariëlle Vogt is blij met de lening. “De netwerkverbeteringen die we nu kunnen financieren, gaan we uitvoeren in de gebieden waar Enexis actief is: de provincies Drenthe, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel”, zegt zij. “We zijn blij dat de EIB haar betrokkenheid bij de uitvoering van onze strategie met deze lening bevestigt.”

Netbeheerder Stedin meldde woensdag nog dat het stroomnet in delen van Den Haag zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Grootverbruikers in de Haagse regio kunnen daardoor de komende tien jaar waarschijnlijk geen aansluiting meer krijgen. TenneT en Enexis meldden dat ook een groot deel van het net in de provincies Groningen en Overijssel op slot gaat.

Het elektriciteitsnet in Nederland staat onder druk, omdat bedrijven en consumenten steeds sneller extra capaciteit vragen. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze van het aardgas af gaan of elektrisch gaan rijden. Netbeheerders kunnen het net niet zo snel uitbreiden als de vraag toeneemt. Er was niet voorzien dat de vraag naar stroom zo hard zou stijgen.

Het versterken van het stroomnet is dan ook belangrijk met het oog op de energietransitie. “Zo voorkomen we dat energie verloren gaat tijdens piekperiodes van wind of zonlicht”, legt vicepresident Kris Peeters van de EIB uit. “Enexis gaat haar netwerk flink versterken en uitbreiden om de transitie naar groene energie mogelijk te kunnen maken, dat ondersteunen wij graag.”