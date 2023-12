Amsterdamse AEX-index gaat met verlies kerstdagen in

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies de kerst ingegaan. Op maandag eerste kerstdag en dinsdag tweede kerstdag zijn de beurzen in Europa gesloten. In de hoofdgraadmeter op het Damrak was techinvesteerder Prosus een opvallende daler in navolging van de forse koersdaling van het Chinese techbedrijf Tencent waarin Prosus een groot belang heeft. In Frankfurt moesten de Duitse sportmerken Adidas en Puma het ontgelden na teleurstellende kwartaalcijfers van Nike.

De AEX ging met een min van 0,6 procent op 785,45 punten het lange kerstweekend in. De MidKap steeg licht tot 920,19 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Frankfurt lieten kleine plusjes optekenen. Parijs eindigde een fractie lager.

Prosus dook 13,4 procent in het rood. De Chinese regering wil dat mensen minder tijd en geld besteden aan videogames en probeert gameverslaving te bestrijden. De hoogste toezichthouder voor de game-industrie in China wil met de plannen bijvoorbeeld beloningen voor veelvuldig inloggen aan banden leggen. Het aandeel Tencent kelderde daarop in Hongkong.

Philips was bovenaan de AEX te vinden met een plus van 1,1 procent. Donderdag daalde het aandeel nog na het nieuws dat het zorgtechnologiebedrijf 340 MRI-scanners van het type Panorama 1.0T HFO moet terugroepen. Volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA is er bij die scanner een risico op ontploffingsgevaar. Er zijn vooralsnog geen gevallen van gezondheidsschade of verwondingen bekend.

In de MidKap was Basic-Fit aanvoerder met een winst van 2,7 procent. De sportschoolketen heeft bekendgemaakt 47 Spaanse sportscholen te willen overnemen van branchegenoot RSG Group, een van de grotere sportschooluitbaters van Europa. Met de overname wil het Nederlandse bedrijf zijn positie versterken op de Spaanse markt. Basic-Fit verwacht de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar af te ronden.

Adidas en Puma werden tot 7 procent lager gezet in Frankfurt en in Londen leverde sportwinkelketen JD Sports ruim 5 procent aan waarde in. Het Amerikaanse Nike kampt met tegenvallende verkopen en gaat fors in de kosten snijden. In New York ging de koers van Nike hard omlaag.

De euro was 1,1014 dollar waard, tegen 1,0922 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 73,68 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 79,06 dollar per vat.