Duitse winkeliers klagen over tegenvallende kerstverkopen

De kerstverkopen van Duitse winkeliers zijn dit jaar tegengevallen, stelt de Duitse winkeliersorganisatie HDE. Daarmee lijkt het verslechterde consumentenvertrouwen in Europa’s grootste economie door te werken in de omzetten van retailers. “Helaas waren de zaken aanzienlijk slechter dan in 2022”, heeft HDE-directeur Stefan Genth gezegd tegen het Duitse persbureau dpa.

Volgens een peiling van de brancheorganisatie onder ruim 350 bedrijven klaagt twee derde van de Duitse retailers over lagere omzetten dan vorig jaar. Genth schat dat de verkopen in aanloop naar de feestdagen over de gehele linie zo’n 5 tot 6 procent lager zijn uitgekomen dan een jaar terug, wanneer wordt gecorrigeerd voor veranderde prijzen.

De belangrijkste reden voor de tegenvallende resultaten is de enorme terughoudendheid van de consument, denkt de HDE-directeur. Ontwikkelingen als de verslechterde economie, de hoge inflatie en de oorlogen in de wereld hebben volgens hem “grote onzekerheid onder consumenten veroorzaakt en een zeer negatieve invloed gehad op het consumentengedrag”.

Vooral kledingwinkels zagen hun verkopen hierdoor onder druk staan. Ook de webverkopen in Duitsland vielen tegen. Volgens bevh, de Duitse branchevereniging voor e-commerce en verkoop op afstand, profiteerden onlineretailers dit jaar nauwelijks van de kerst.

Ondanks de tegenvallende cijfers kijken Duitse winkeliers wel met voorzichtig optimistische verwachtingen naar 2024, komt naar voren uit de peiling van HDE. Genth wijst erop dat inflatie inmiddels flink is gedaald.