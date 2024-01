ASML omlaag op positief Damrak na nieuw exportverbod China

Chipmachinefabrikant ASML ging dinsdag bij de opening van de Amsterdamse effectenbeurs 1,6 procent omlaag, waarmee het aandeel de enige daler in de AEX was. Dat gebeurde nadat bekend werd dat de Nederlandse overheid de levering van sommige chipmachines aan China heeft verboden. Afgelopen nacht werd bekend dat de overheid recent een vergunning voor het leveren van een aantal geavanceerde DUV-machines in 2023 deels heeft ingetrokken. Daardoor is een klein aantal klanten in China gedupeerd, aldus het bedrijf.

Het is nog onduidelijk hoeveel machines, die tientallen miljoenen per stuk kosten, uiteindelijk niet zijn verscheept. ASML is koploper in de wereld voor de ontwikkeling van chipmachines. De apparatuur voor halfgeleiders wordt gebruikt om chips te maken voor uiteenlopende toepassingen zoals smartphones, servers, elektrische auto’s en geavanceerde militaire apparatuur.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, stond kort na de opening 0,6 procent hoger op 791,52 punten. De AEX boekte in 2023 een jaarwinst van ruim 14 procent, waarmee het verlies van 2022 werd goedgemaakt. De MidKap-index won 0,8 procent op 933,40 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent.

Techinvesteerder Prosus, een van de verliezers van vorig jaar, won 2 procent. Daarmee stond het aandeel bovenaan bij de grote fondsen in Amsterdam.

De euro was 1,1016 dollar waard, tegen 1,1055 dollar bij het slot van de beurzen in Europa vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 72,96 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 78,60 dollar per vat. Energieconcern Shell profiteerde van de duurdere olie met een koerswinst van 1,9 procent.