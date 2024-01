Chinese BYD op koers om Tesla weer te verslaan met autoproductie

BYD, China’s grootste fabrikant van elektrische auto’s, ligt op koers om zijn Amerikaanse concurrent Tesla voor het tweede jaar op rij te passeren op het vlak van productieaantallen. De Chinezen produceerden vorig jaar meer dan 3 miljoen auto’s, maakte BYD bekend.

Tesla moet zijn jaarcijfers nog rapporteren, maar bouwde in de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar 1,35 miljoen auto’s. In 2022 rolden er bij Tesla 1,37 miljoen auto’s van de band. Bij BYD waren dat er toen 1,88 miljoen. De meeste auto’s van BYD zitten in een lagere prijsklasse dan die van Tesla, het bedrijf van Elon Musk. In Nederland verkoopt het Chinese concern modellen als de Dolphin, Tang, Han, Seal en Atto3.

BYD, dat voluit Build Your Dreams heet, produceert al bijna twee jaar geen auto’s meer met alleen een verbrandingsmotor. Wel maakt het concern hybride modellen, met zowel een elektrische aandrijving als een verbrandingsmotor. Het concern, opgericht in 1995, produceerde aanvankelijk alleen accu’s. Buitenlandse fabrikanten zoals Tesla, BMW, Mercedes en Audi zijn nog altijd afhankelijk van het Chinese concern voor hun batterijen.

Het afgelopen jaar werd Europa overspoeld met nieuwe Chinese merken van elektrische auto’s, waaronder die van BYD. In Nederland ging het om zo’n vijftien nieuwe merken.